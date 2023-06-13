«Арсенал» заплатит за переход Райса 100 млн фунтов

Стало известно о том, за какую сумму «Вест Хэм» готов продать полузащитника клуба Деклана Райса в «Арсенал».

Согласно данным The Guardian, с учетом всех бонусов «молотобойцы» могут заработать на трансфере 24-летнего хавбека более 100 млн фунтов.

Отмечается, что переговоры между клубами по Райсу близки к завершению. Тем самым, игрок станет самым дорогим приобретением в истории «Арсенала». В данный момент рекордная сделка «пушкарей» – покупка форварда Николя Пепе у «Лилля» в 2019 году.

Добавим, что Райс является воспитанником «Вест Хэма». Всего за основной состав он провел 245 матча, забил 15 мячей и отдал 13 результативных передач.