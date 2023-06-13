ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Стадион «Монцы» планируют назвать в честь Берлускони 

В понедельник, 12 июня, итальянский функционер скончался на 87-м году жизни.
13 июня 2023 09:00
автор: Глеб Шевяков

Домашний стадион «Монцы» могут переименовать в честь бывшего владельца клуба Сильвио Берлускони. Такую идею предложили представители городского совета одноименного города.

Отметим, что в понедельник, 12 июня, стало известно о смерти политического деятеля и футбольного функционера в возрасте 86 лет.

«Имя Сильвио Берлускони навсегда останется в памяти нашего города, потому что под его руководством «Монца» вышла в Серию А и за шесть туров до финиша обеспечила себе сохранение места в лиге», – написано в опубликованном заявлении пресс-службы городского совета.

Добавим, что Берлускони приобрел «Монцу» в 2018 году. Во время его владения команда пробилась в высший дивизион чемпионата Италии, а в сезоне-2022/2023 сохранила прописку в Серии А, заняв 11-е место в турнирной таблице с 52-я очками. Ранее итальянец на протяжении 30 лет являлся владельцем «Милана».

Кампос может быть уволен из «ПСЖ» после отказа Мбаппе продлевать контракт с клубом
Руководство парижан недовольно тем фактом, что спортивный директор команды не может удержать звездного форварда в клубе.
13.06.2023 09:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стадион «Монцы» планируют назвать в честь Берлускони 
В понедельник, 12 июня, итальянский функционер скончался на 87-м году жизни.
13.06.2023 09:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Арсенал» заплатит за переход Райса 100 млн фунтов
Сделка будет завершена в ближайшие дни.
13.06.2023 08:53
Футбол
автор: Сергей Иванов
Защитник «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
Защитник «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
17 и 20 июня латиноамериканская сборная проведет две товарищеские игры.
13.06.2023 08:43
Футбол
автор: Сергей Иванов
Бывший главный тренер «Зенита» может возглавить «Фенербахче»
Ранее турецкий клуб покинул Жорже Жезуш.
13.06.2023 08:35
Футбол
«ПСЖ» выставит Мбаппе на трансфер – переход игрока в «Реал» летом 2023 года исключен
«ПСЖ» выставит Мбаппе на трансфер – переход игрока в «Реал» летом 2023 года исключен
Парижане не хотят продавать игрока в мадридский клуб.
13.06.2023 08:08
Футбол
Мбаппе уведомил «ПСЖ», что не будет продлевать контракт с клубом
Мбаппе уведомил «ПСЖ», что не будет продлевать контракт с клубом
Игрок хочет уйти из команды по окончании сезона-2023/24.
12.06.2023 23:54
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Интер» предложил «Барселоне» двух игроков взамен на Кессье
Ориентировочная стоимость футболиста составляет 28 миллионов евро.
12.06.2023 23:42
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Челси» заинтересован в приобретении грузинского вратаря Мамардашвили
Сделка может состояться летом 2023 года.
12.06.2023 23:04
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Манчестер Сити» провел чемпионский парад, празднуя с болельщиками требл (фото)
«Манчестер Сити» провел чемпионский парад, празднуя с болельщиками требл (фото)
Команда завоевала три трофея за сезон.
12.06.2023 22:54
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.