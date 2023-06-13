Стадион «Монцы» планируют назвать в честь Берлускони 

Домашний стадион «Монцы» могут переименовать в честь бывшего владельца клуба Сильвио Берлускони. Такую идею предложили представители городского совета одноименного города.

Отметим, что в понедельник, 12 июня, стало известно о смерти политического деятеля и футбольного функционера в возрасте 86 лет.

«Имя Сильвио Берлускони навсегда останется в памяти нашего города, потому что под его руководством «Монца» вышла в Серию А и за шесть туров до финиша обеспечила себе сохранение места в лиге», – написано в опубликованном заявлении пресс-службы городского совета.

Добавим, что Берлускони приобрел «Монцу» в 2018 году. Во время его владения команда пробилась в высший дивизион чемпионата Италии, а в сезоне-2022/2023 сохранила прописку в Серии А, заняв 11-е место в турнирной таблице с 52-я очками. Ранее итальянец на протяжении 30 лет являлся владельцем «Милана».