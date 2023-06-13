Кампос может быть уволен из «ПСЖ» после отказа Мбаппе продлевать контракт с клубом

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос может покинуть руководящую должность команды в ближайшее время. Об этом сообщает Get French Football News.

Как утверждает источник, президент красно-синих Нассер Аль-Хелаифи намерен уволить португальского специалиста из-за ситуации вокруг нападающего парижского клуба Килиана Мбаппе. Ранее появилась информация о том, что 24-летний футболист не намерен продлевать свое соглашение с французской командой и лично сообщил об этом в официальном письме боссам парижан.

Напомним, что Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года. Всего за клуб Лиги 1 он провел 260 матчей, в которых забил 212 голов и отдал 98 результативных передач. Его контракт с командой истекает в конце июня 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt трансферная стоимость француза составляет 180 миллионов евро.