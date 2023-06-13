ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Кампос может быть уволен из «ПСЖ» после отказа Мбаппе продлевать контракт с клубом

Руководство парижан недовольно тем фактом, что спортивный директор команды не может удержать звездного форварда в клубе.
13 июня 2023 09:12
автор: Глеб Шевяков

Спортивный директор «ПСЖ» Луис Кампос может покинуть руководящую должность команды в ближайшее время. Об этом сообщает Get French Football News.

Как утверждает источник, президент красно-синих Нассер Аль-Хелаифи намерен уволить португальского специалиста из-за ситуации вокруг нападающего парижского клуба Килиана Мбаппе. Ранее появилась информация о том, что 24-летний футболист не намерен продлевать свое соглашение с французской командой и лично сообщил об этом в официальном письме боссам парижан.

Напомним, что Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года. Всего за клуб Лиги 1 он провел 260 матчей, в которых забил 212 голов и отдал 98 результативных передач. Его контракт с командой истекает в конце июня 2024 года. Согласно порталу Transfermarkt трансферная стоимость француза составляет 180 миллионов евро.

источник: Get French Football News
Карпин назвал причины спада «Ростова» в концовке сезона РПЛ 
Желто-синие заняли четвертую строчку в турнирной таблице чемпионата России.
13.06.2023 09:56
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«ПСЖ» начал переговоры о возможной продаже Мбаппе в «Реал»
Парижский клуб рассчитывает получить прибыль с трансфера француза после того, как игрок сообщил о своем нежелании продлевать контракт.
13.06.2023 09:41
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Анри обратился с футбольным советом к Холанду 
По словам бывшего игрока сборной Франции, он знает как норвежец может забивать еще больше голов. 
13.06.2023 09:28
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Буффон отреагировал на кончину Берлускони
Известный политик умер от лейкемии.
13.06.2023 09:23
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Кампос может быть уволен из «ПСЖ» после отказа Мбаппе продлевать контракт с клубом
Руководство парижан недовольно тем фактом, что спортивный директор команды не может удержать звездного форварда в клубе.
13.06.2023 09:12
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Стадион «Монцы» планируют назвать в честь Берлускони 
В понедельник, 12 июня, итальянский функционер скончался на 87-м году жизни.
13.06.2023 09:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Арсенал» заплатит за переход Райса 100 млн фунтов
Сделка будет завершена в ближайшие дни.
13.06.2023 08:53
Футбол
автор: Сергей Иванов
Защитник «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
Защитник «Зенита» получил вызов в сборную Бразилии
17 и 20 июня латиноамериканская сборная проведет две товарищеские игры.
13.06.2023 08:43
Футбол
автор: Сергей Иванов
Бывший главный тренер «Зенита» может возглавить «Фенербахче»
Ранее турецкий клуб покинул Жорже Жезуш.
13.06.2023 08:35
Футбол
«ПСЖ» выставит Мбаппе на трансфер – переход игрока в «Реал» летом 2023 года исключен
«ПСЖ» выставит Мбаппе на трансфер – переход игрока в «Реал» летом 2023 года исключен
Парижане не хотят продавать игрока в мадридский клуб.
13.06.2023 08:08
Футбол
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.