Анри обратился с футбольным советом к Холанду 

Экс-форвард «Арсенала» Тьерри Анри дал совет нападающему «Манчестер Сити» Эрлингу Холанду.

«Ты не делаешь ничего хуже, чем кто-либо другой, но если бы, когда ты идешь спиной к воротам, больше бы уходил вправо, ты бы забивал 100 голов в неделю», — приводит слова 45-летнего специалиста Marca.

Ранее 22-летний игрок «горожан» стал лучшим бомбардиром АПЛ и Лиги чемпионов, а также был признан лучшим футболистом небесно-голубых в сезоне-2022/2023.

Напомним, что Холанд присоединился к «Манчестер Сити» в июле 2022 года. В прошедшем сезоне за команду Хосепа Гвардиолы он провел 53 встречи, отличился 52-я забитыми мячами и девятью ассистами.

Добавим, что по итогам сезона-2022/2023 «Манчестер Сити» взял требл. Команда стала чемпионом Англии, завоевала Кубок страны и Лигу чемпионов.