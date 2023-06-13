«ПСЖ» начал переговоры о возможной продаже Мбаппе в «Реал»

«ПСЖ» вступил в переговоры с «Реалом» на тему перехода нападающего Килиана Мбаппе в королевский клуб. Об этом сообщает PSG Community в своих соцсетях.

Как утверждает источник, руководство парижан рассчитывает получить хорошее предложение по 24-летнему форварду, так как футболист не намерен продлевать соглашение с красно-синими. Сообщается, что представители французской команды связались с президентом «сливочных» Флорентином Пересом, чтобы обсудить возможный трансфер игрока. Боссы клуба рассчитывают продать нападающего в стан мадридцев не менее, чем за 200 миллионов евро.

Напомним, что Мбаппе выступает за «ПСЖ» с 2017 года. В прошедшем сезоне за чемпионов Франции он сыграл 43 матча, в которых забил 41 гол и отдал десять результативных передач. Его контракт с нынешним клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.