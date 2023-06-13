Карпин назвал причины спада «Ростова» в концовке сезона РПЛ 

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин поделился мнением по поводу неудачного отрезка для команды в РПЛ в концовке сезона-2022/2023.

Отметим, что по ходу чемпионата ростовский клуб располагался на второй позиции.

«Инерция чувствовалась еще в ноябре. А май мы полностью провалили. В конце еще и травмы пошли. В условиях нехватки скамейки, отсутствие одного-двух игроков сказывается на всей команде», — приводит слова Карпина Sport24.ru.

Добавим, что «Ростов» завершил сезон-2022/2023 в чемпионате России на четвертом месте в турнирной таблице, набрав 53 очка после 30 туров.