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Следующим владельцем «Манчестер Юнайтед» станет катарский шейх 

Семья Глейзеров договорилась о продаже своего клуба.
13 июня 2023 10:21
автор: Глеб Шевяков

Владельцы «Манчестер Юнайтед», семья Глейзеров согласовали продажу английской команды катарскому шейху Джассиму бин Хамаду Аль Тани. Об этом сообщает MIrror, ссылаясь на СМИ Катара.

Как утверждает источник, предложение банкира из Катара превзошло по цене остальные варианты, включая предложение от Джима Рэтклиффа. Сообщается, что официальное объявление о покупке «красных дьяволов» будет опубликовано в ближайшее время.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» завершил сезон-2022/2023 на третьей строчке в турнирной таблице АПЛ, набрав 75 очков после 38 проведенных туров. Манкунианцы вышли в финал Кубка Англии, где уступили «Манчестер Сити» со счетом 1:2. В Лиге Европы подопечные Эрика тен Хага вылетели на стадии четвертьфинала от «Севильи» (2:2, 0:3).

источник: The Mirror
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