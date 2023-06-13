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«СКА-Хабаровск» объявил о переходе полузащитника Подберезкина 

Ранее у российского хавбека истек контракт с «Уралом».
13 июня 2023 10:33
автор: Глеб Шевяков

«СКА-Хабаровск» официально подписал бывшего полузащитника «Урала» Вячеслава Подберезкина. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сообщается, что 30-летний футболист заключил соглашение с красно-синими до конца сезона-2023/2024 с возможностью продления контракта на год.

Напомним, что в сезоне-2022/2023 Подберезкин выступал за «Урал», который покинул этим летом на правах свободного агента. В прошедшем сезоне за «шмелей» он сыграл 20 матчей и отдал одну результативную передачу. Ранее он играл за «Краснодар и «Рубин».

источник: ФК СКА
«СКА-Хабаровск» объявил о переходе полузащитника Подберезкина 
Ранее у российского хавбека истек контракт с «Уралом».
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