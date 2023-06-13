«СКА-Хабаровск» объявил о переходе полузащитника Подберезкина 

«СКА-Хабаровск» официально подписал бывшего полузащитника «Урала» Вячеслава Подберезкина. Об этом сообщает клубная пресс-служба.

Сообщается, что 30-летний футболист заключил соглашение с красно-синими до конца сезона-2023/2024 с возможностью продления контракта на год.

Напомним, что в сезоне-2022/2023 Подберезкин выступал за «Урал», который покинул этим летом на правах свободного агента. В прошедшем сезоне за «шмелей» он сыграл 20 матчей и отдал одну результативную передачу. Ранее он играл за «Краснодар и «Рубин».