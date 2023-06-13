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Мане может продолжить карьеру в Саудовской Аравии 

Форвард «Баварии» получил предложение от саудовского клуба.
13 июня 2023 10:54
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «Баварии» Садио Мане может сменить клубную прописку в ближайшее время. Об этом сообщает Sports Zone.

По информации источника, в услугах сенегальского футболиста заинтересован «Аль-Иттифак», который уже отправил выгодное предложение игроку. Сообщается, что мюнхенская команда рассчитывает продать 31-летнего форварда в летнее трансферное окно и уже предложила нападающего ряду клубов из Англии, Испании и Франции.

Напомним, что Мане присоединился к «Баварии» в июле прошлого года. В сезоне-2022/2023 за красных он отыграл 38 матчей, в которых отличился забитыми мячами 12 раз и отдал шесть результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 45 миллионов евро.

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