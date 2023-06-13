«Рубин» намерен расстаться с Дзагоевым

Полузащитник «Рубина» Алан Дзагоев может покинуть клуб в летнее трансферное окно. Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».

Как утверждает источник, представители казанцев недовольны тем, что 32-летний футболист часто получает травмы и пропускает по этой причине большое количество тренировок. Сообщается, что сам игрок рассчитывает провести в татарском клубе еще один год.

Напомним, Дзагоев перешел в «Рубин» на правах свободного агента летом 2022 года. В сезоне-2022/2023 в розыгрыше Первой лиги за «рубиновых» он сыграл 20 матчей, в которых забил три гола и отдал два ассиста.

Ранее на протяжении 14 лет он выступал за ЦСКА.