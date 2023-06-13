«Аль-Наср» рассчитывает приобрести форварда «Челси» Лукаку 

Нападающий «Челси» Ромелу Лукаку отправился в Саудовскую Аравию с целью обсуждения возможного перехода в «Аль-Наср». Об этом сообщает Goal.

Как утверждает источник, саудовская команда предложила 30-летнему футболисту заработную плату в размере 25 миллионов евро в год. Сообщается, что лондонский клуб требует за бельгийца 50 миллионов евро, которые не готова заплатить арабская команда, однако планирует обсудить с «пенсионерами» возможность сделки.

Напомним, что в сезоне-2022/2023 Лукаку играл за «Интер» на правах аренды. В прошедшем сезоне за «нерадзурри» он провел 37 матчей, в которых забил 14 голов и отдал семь результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 40 миллионов евро.

Добавим, что в данный момент за «Аль-Наср» выступает португальский нападающий Криштиану Роналду.