Агент Изидора допустил, что нападающий может покинуть «Локомотив» текущим летом 

Агент форварда «Локомотива» Вильсона Изидора, Эммануэль Лакруа поделился мнением о будущих планах нападающего в московском клубе.

«Нельзя на 100% утверждать, что Вильсон останется в «Локомотиве». Летом может произойти все что угодно. Это футбол», — приводит слова Лакруа Sport24.ru.

Ранее 22-летний француз выразил желание перебраться в команду престижной европейской лиги, однако не отрицает, что может остаться в стане красно-зеленых.

Добавим, что Изидор присоединился к «Локомотиву» в январе прошлого года. В сезоне-2022/2023 за команду Михаила Галактионова он отыграл 24 матча, в которых забил десять голов и отдал пять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в пять миллионов евро.