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Агент Изидора допустил, что нападающий может покинуть «Локомотив» текущим летом 

Французский игрок выступает за железнодорожников с января 2022 года. 
13 июня 2023 12:12
автор: Глеб Шевяков

Агент форварда «Локомотива» Вильсона Изидора, Эммануэль Лакруа поделился мнением о будущих планах нападающего в московском клубе.

«Нельзя на 100% утверждать, что Вильсон останется в «Локомотиве». Летом может произойти все что угодно. Это футбол», — приводит слова Лакруа Sport24.ru.

Ранее 22-летний француз выразил желание перебраться в команду престижной европейской лиги, однако не отрицает, что может остаться в стане красно-зеленых.

Добавим, что Изидор присоединился к «Локомотиву» в январе прошлого года. В сезоне-2022/2023 за команду Михаила Галактионова он отыграл 24 матча, в которых забил десять голов и отдал пять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в пять миллионов евро.

источник: Sport24.ru
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