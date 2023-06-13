Маричаль не желает покидать «Динамо» в летнее трансферное окно 

Агент защитника «Динамо» Николаса Маричаля, Себастьян Таборда высказался о возможном уходе его клиента из столичного клуба.

«Маричаль точно останется в «Динамо» на следующий сезон. Он не хочет никуда уходить. Николас счастлив в клубе», — приводит слова Таборды Sport24.ru.

Напомним, что Маричаль присоединился к «Динамо» в августе 2022 года. В сезоне-2022/2023 в составе бело-голубых он принял участие в 17 матчах и не отличился результативными действиями. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет три миллиона евро.

Добавим, что по итогам розыгрыша чемпионата России «Динамо» расположилось на девятом месте в турнирной таблице РПЛ.