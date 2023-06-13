«Интер» продлит контракт с Индзаги в ближайшее время 

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги близок к продлению трудового соглашения с миланским клубом. Об этом сообщает журналист Николо Скира в своих соцсетях.

Как утверждает источник, стороны продлят сотрудничество до конца сезона-2024/2025. Сообщается, что руководство «нерадзурри» увеличат размер заработной платы 47-летнего специалиста.

Напомним, что Индзаги руководит «Интером» с июня 2021 года. При его руководстве черно-синие два раза завоевали Кубок Италии и стали финалистами Лиги чемпионов сезона-2022/2023. Прошедший сезон «змеи» завершили на третьей строчке в турнирной таблице, набрав 72 очка после 38 туров.