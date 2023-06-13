Личка станет новым главным тренером «Динамо» 

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка в ближайшее время возглавит «Динамо». Об этом сообщает «Чемпионату» со ссылкой на источник, близкий к «горожанам».

Как утверждает источник, нынешний клуб 45-летнего специалиста получит от бело-голубых компенсацию в размере одного миллиона евро. Сообщается, что примерно таким же размером будет заработная плата чешского тренера в столичной команде.

Напомним, что Личка руководит «Оренбургом» с августа 2020 года. В сезоне-2022/2023 команда под его руководством заняла седьмое место в турнирной таблице РПЛ с 46-ю очками. «Динамо» расположилось на девятой строчке, записав в свой актив 45 очков.