Ярошик заявил, что может заменить Личку на посту главного тренера «Оренбурга»

Экс-футболист ЦСКА Иржи Ярошик сообщил о том, что может заменить Марцела Личку на посту главного тренера «Оренбурга».

Ранее в СМИ появилась новость, что чешский специалист в скором времени возглавит московское «Динамо».

– Это правда, действительно веду переговоры с «Оренбургом». Меня рассматривают в качестве сменщика Марцела Лички. Я слышал, что он может уйти в «Динамо». Я общался с руководством «Оренбурга», но надо дождаться решения клуба, останется ли Личка», – цитирует Ярошика портал «Метарейтинг».

Отметим, что 45-летний Ярошик находится без клуба с марта 2023 года после того, как покинул пост главного тренера «Теплице».

В сезоне-2022/23 «Оренбург» занял седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 46 очков в 30 турах.