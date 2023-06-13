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«Рома» в ближайшее время подпишет защитника Ндику 

У француза истекает соглашение с «Айнтрахтом» по завершении сезона.
13 июня 2023 13:21
автор: Глеб Шевяков

Защитник «Айнтрахта» Эван Ндика, у которого истекает контракт с «орлами» в конце текущего месяца, продолжит карьеру в «Роме». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Как утверждает источник, римский клуб подпишет 23-летнего футболиста на правах свободного агента и заключит с ним контракт на пять лет. Сообщается, что французский игрок получил при переходе в стан «волков» денежный бонус. Сейчас защитник отправился в Рим для прохождения медосмотра.

Добавим, что Ндика выступал за «Айнтрахт» с 2018 года. В сезоне-2022/2023 в составе немецкой команды он принял участие в 44 матчах, отличился двумя забитыми мячами и одним ассистом.

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