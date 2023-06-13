Личка прокомментировал слухи о своем уходе в московское «Динамо»

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался по поводу появившейся новость о том, что в ближайшее время он возглавит московское «Динамо».

Ранее стало известно, что бело-голубые заплатят оренбуржцам один миллион евро в качестве компенсации за расторжение контракта. При этом зарплата 45-летнего специалиста в новой команде составит один миллион евро.

– Мне об этом ничего неизвестно. Я про это сейчас говорить не хочу, так как нахожусь в отпуске. У меня текущий контракт с «Оренбургом», ничего больше не хочу говорить, – приводит слова Лички портал «Метарейтинг».

Напомним, что Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. Под его руководством клуб одержал 67 побед, 19 раз сыграл вничью и потерпел 31 поражение. Его текущее соглашение рассчитано до лета 2024-го.

В сезоне-2022/23 оренбургский клуб занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ.