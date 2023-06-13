ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Карпин заявил, что турнир ЦАФА не был бы вызовом для сборной России 

По словам наставника национальной команды, игроки воспринимают эти соревнования, как товарищеские встречи.
13 июня 2023 13:43
автор: Глеб Шевяков

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу того, что национальная команда отказалась участвовать в турнире ЦАФА.

«Турнир CAFA для сборной вызовом бы не был. К примеру, сборная Ирана, серьезный соперник, участник чемпионата мира. А на турнире CAFA таких нет. В голове журналистов это официальный турнир. А для футболиста — это товарищеские игры. Официальный турнир — это чемпионаты мира и Европы, отборочные матчи к ним», – приводит слова 54-летнего специалиста Sport24.ru.

Напомним, что в феврале прошлого года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований под своей эгидой.

Добавим, что в марте 2023 года национальная команда России провела два товарищеских матча против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

источник: Sport24.ru
Виллиан Роша заявил, что ЦСКА способен стать чемпионом России в сезоне-2023/24
По мнению бразильца, его клуб может навязать борьбу «Зениту».
13.06.2023 14:21
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Манчестер Юнайтед» и «Челси» поспорят за подписание Мбаппе
Ранее появилась информация, что «ПСЖ» выставил француза на продажу после того, как игрок сообщил о своем отказе продлевать контракт.
13.06.2023 14:15
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Урал» хочет приобрести у «Браги» бразильского нападающего Шеттине
Сделка по переходу игрока может состояться этим летом.
13.06.2023 14:06
Футбол
автор: Сергей Иванов
Мбаппе принял решение покинуть «ПСЖ» спустя два месяца после продления контракта с клубом
Мбаппе принял решение покинуть «ПСЖ» спустя два месяца после продления контракта с клубом
Ранее француз в официальном письме сообщил руководству команды, что не будет активировать опцию продления контракта.
13.06.2023 14:00
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Карпин заявил, что турнир ЦАФА не был бы вызовом для сборной России 
По словам наставника национальной команды, игроки воспринимают эти соревнования, как товарищеские встречи.
13.06.2023 13:43
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Личка прокомментировал слухи о своем уходе в московское «Динамо»
В скором времени чешский специалист возглавит столичный клуб.
13.06.2023 13:38
Футбол
автор: Сергей Иванов
«Рома» в ближайшее время подпишет защитника Ндику 
У француза истекает соглашение с «Айнтрахтом» по завершении сезона.
13.06.2023 13:21
Футбол
автор: Глеб Шевяков
Ярошик заявил, что может заменить Личку на посту главного тренера «Оренбурга»
С марта 2023 года чешский специалист находится без клуба.
13.06.2023 13:20
Футбол
автор: Сергей Иванов
Личка станет новым главным тренером «Динамо» 
Личка станет новым главным тренером «Динамо» 
«Оренбург» получит компенсацию от московской команды за уход чешского специалиста.
13.06.2023 13:10
Футбол
автор: Глеб Шевяков
«Интер» продлит контракт с Индзаги в ближайшее время 
Итальянский специалист получит повышение заработной платы в случае заключения новой сделки.
13.06.2023 12:51
Футбол
автор: Глеб Шевяков
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.