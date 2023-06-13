Карпин заявил, что турнир ЦАФА не был бы вызовом для сборной России 

Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался по поводу того, что национальная команда отказалась участвовать в турнире ЦАФА.

«Турнир CAFA для сборной вызовом бы не был. К примеру, сборная Ирана, серьезный соперник, участник чемпионата мира. А на турнире CAFA таких нет. В голове журналистов это официальный турнир. А для футболиста — это товарищеские игры. Официальный турнир — это чемпионаты мира и Европы, отборочные матчи к ним», – приводит слова 54-летнего специалиста Sport24.ru.

Напомним, что в феврале прошлого года УЕФА и ФИФА приняли решение отстранить российские клубы и сборные от международных соревнований под своей эгидой.

Добавим, что в марте 2023 года национальная команда России провела два товарищеских матча против Ирана (1:1) и Ирака (2:0).