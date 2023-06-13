Мбаппе принял решение покинуть «ПСЖ» спустя два месяца после продления контракта с клубом

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе подготовил и подписал письмо по поводу своего отказа активировать опцию продления соглашения с парижской командой в июле прошлого года – спустя два месяца после того, как заключил новый контракт с командой. Об этом сообщает The Times.

Как утверждает источник, французский форвард поставил подпись под документом 15 июля 2022 года. За два месяца до этого, в мае того же года стало известно о том, что 24-летний футболист продлил контракт с красно-синими на два года с возможностью продления соглашения еще на сезон.

Ранее сообщалось, что руководство парижан недовольны решением нападающего и выставили того на трансфер, чтобы не отпустить игрока бесплатно в 2024 году.

Напомним, что Мбаппе играет за «ПСЖ» с 2017 года. В прошедшем сезоне за команду Лиги 1 он провел 43 встречи, забил 41 гол и отдал десять результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt его рыночная стоимость оценивается в 180 миллионов евро.