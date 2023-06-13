«Урал» хочет приобрести у «Браги» бразильского нападающего Шеттине

Форвард «Браги» Гильерме Шеттине входит в сферу интересов клуба РПЛ. Об этом сообщает O Jogo.

По информации источника, 27-летнего футболиста хочет подписать «Урал». Отмечается, что сумма предполагаемого трансфера может составить 500 тысяч евро.

Напомним, что Шеттине пополнил состав «Браги» в августе 2020 года. Всего за команду он отыграл 18 матчей, не отличившись результативными действиями.

Сезон-2022/23 нападающий провел в аренде в швейцарском «Грассхоппере» – на счету игрока восемь забитых мячей и три результативных паса в 21 встрече.