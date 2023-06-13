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«Манчестер Юнайтед» и «Челси» поспорят за подписание Мбаппе

Ранее появилась информация, что «ПСЖ» выставил француза на продажу после того, как игрок сообщил о своем отказе продлевать контракт.
13 июня 2023 14:15
автор: Глеб Шевяков

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе может продолжить карьеру в чемпионате Англии. Об этом сообщает The Times.

Как утверждает источник, в услугах 24-летнего форварда заинтересованы «Челси» и «Манчестер Юнайтед» и готовы предпринять попытку заполучить футболиста в нынешнее летнее трансферное окно. Сообщается, что манкунианцы больше склоняются к трансферу нападающего «Тоттенхэма» Гарри Кейна, а главным претендентом на французского игрока остается «Реал».

Ранее сообщалось, что Мбаппе отправил руководству «ПСЖ» письмо, в котором сообщил о своем отказе в активации продления контракта с парижской командой, за что был выставлен на трансфер.

Добавим, что «ПСЖ» приобрел Мбаппе у «Монако» в июле 2018 года. В прошедшем сезоне в составе красно-синих он принял участие в 43 матчах, забил 41 гол и отдал десять ассистов. Согласно порталу Transfermarkt его трансферная стоимость составляет 180 миллионов евро.

источник: The Times
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