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Виллиан Роша заявил, что ЦСКА способен стать чемпионом России в сезоне-2023/24

По мнению бразильца, его клуб может навязать борьбу «Зениту».
13 июня 2023 14:21
автор: Сергей Иванов

Центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша ответил на вопрос о том, способен ли армейский клуб завоевать чемпионство РПЛ в следующем сезоне.

Отметим, что прошедшем розыгрыше национального первенства подопечные Владимира Федотова заняли второе место, отстав от «Зенита» на 12 очков. При этом красно-синие стали обладателями Кубка России.

– Не могу утверждать, что мы станем чемпионами, но сделаем всё для этого. У «Зенита» отличная команда, но мы уже их один раз обыграли со счётом 1:0. ЦСКА в состоянии стать чемпионом России, нам это по силам сделать уже в следующем сезоне, – цитирует Рошу «РБ-Спорт».

Напомним, что в сезоне-2022/23 Роша принял участие в 32 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативных паса. 28-летний бразилец пополнил состав армейцев в сентябре 2022 года.

источник: «РБ-Спорт»
Виллиан Роша заявил, что ЦСКА способен стать чемпионом России в сезоне-2023/24
По мнению бразильца, его клуб может навязать борьбу «Зениту».
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