Виллиан Роша заявил, что ЦСКА способен стать чемпионом России в сезоне-2023/24

Центральный защитник ЦСКА Виллиан Роша ответил на вопрос о том, способен ли армейский клуб завоевать чемпионство РПЛ в следующем сезоне.

Отметим, что прошедшем розыгрыше национального первенства подопечные Владимира Федотова заняли второе место, отстав от «Зенита» на 12 очков. При этом красно-синие стали обладателями Кубка России.

– Не могу утверждать, что мы станем чемпионами, но сделаем всё для этого. У «Зенита» отличная команда, но мы уже их один раз обыграли со счётом 1:0. ЦСКА в состоянии стать чемпионом России, нам это по силам сделать уже в следующем сезоне, – цитирует Рошу «РБ-Спорт».

Напомним, что в сезоне-2022/23 Роша принял участие в 32 матчах ЦСКА во всех турнирах, забил четыре гола и отдал три результативных паса. 28-летний бразилец пополнил состав армейцев в сентябре 2022 года.