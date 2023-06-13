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«Зенит» создаст собственный медийный клуб

Об этом сообщил гендиректор питерской команды Александр Медведев.
13 июня 2023 14:45
автор: Глеб Шевяков

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев рассказал, что было принято решение основать новую медиакоманду со стороны сине-бело-голубых.

«В Санкт-Петербурге будет создана медиакоманда. Скоро мы об этом объявим. Это будет зенитовская медиакоманда», — приводит слова 67-летнего функционера «Чемпионат».

Напомним, что летом прошлого года в России появилась Медийная футбольная лига (МФЛ). С тех пор состоялись два сезона розыгрыша медийной лиги. Обладателем трофея дважды становилась команда 2DROTS.

Добавим, что футболисты «Спартака» Александр Соболев и Георгий Джикия являются владельцами медийного клуба «Бей Беги».

источник: Чемпионат.com
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