Малком отличился ударом через себя с подачи Винисиуса на тренировке сборной Бразилии

Во время проведения тренировки сборной Бразилии нападающему «Зенита» Малкому удалось отличиться красивым забитым мячом.

Отметим, что по ходу тренировки бразильская национальная команда отрабатывала быструю атаку, в которой приняли участие игрок питерской команды и форвард «Реала» Винисиус. 22-летний футболист «сливочных» сделал верховую передачу на своего соотечественника, а 26-летний игрок сине-бело-голубых принял мяч на грудь и забил гол ударом через себя.

Напомним, что Малком выступает за «Зенит» с августа 2019 года, после своего перехода из «Барселоны». В сезоне-2022/2023 за петербуржцев он отыграл 33 встречи, в которых отличился забитыми мячами 26 раз и отдал девять результативных передач. Вместе с командой Сергея Семака он стал чемпионом России в прошедшем сезоне.

Добавим, что в феврале 2023 года Малком вместе со своим одноклубником Клаудиньо получили российское гражданство.