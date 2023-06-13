Мбаппе рассчитывает перейти в «Реал» этим летом, «ПСЖ» готов отпустить футболиста

Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе желает стать игроком «Реала» в текущее межсезонье. Об этом сообщает Le Parisien.

Как утверждает источник, мадридская команда имеет возможность приобрести французского игрока. Сообщается, что парижская команда не станет препятствовать переходу в стан «сливочных» в том случае, если за нападающего будет предложена солидная сумма. Согласно информации высока вероятность того, что трансфер состоится.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Франции направил письмо руководству красно-синих, в котором говорится о нежелании футболиста продлевать контракт с клубом в дальнейшем. Его текущее соглашение рассчитано до конца сезона-2023/2024.

Добавим, что Мбаппе играет в Мбаппе на протяжении шести лет (с 2017 по 2023 годы). Всего за парижан он сыграл 260 матчей, в которых забил 212 голов и отдал 98 результативных передач. Согласно порталу Transfermarkt рыночная стоимость француза оценивается в 180 миллионов евро.