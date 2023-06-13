Стало известно, кого Карпин считает лучшими футболистами сезона в Европе

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин ответил на вопрос о том, кто по его мнению вошел в топ-3 лучших игроков сезона-2022/23 в Европе.

– Топ-3 игрока европейского сезона? Холанд, Бензема, Де Брейне, – сказал Карпин в интервью Sport24.ru.

Напомним, что «Манчестер Сити», в составе которого выступают полузащитник Кевин Де Брейне и нападающий Эрлинг Холанд, оформил требл. Подопечные Хосепа Гвардиолы стали чемпионами РПЛ, а также завоевали Кубок Англии и Лигу чемпионов.

Что касается Карима Бензема, то форвард «Реала» стал обладателем «Золотого мяча».