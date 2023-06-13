«Бешикташ» намерен закрыть сделку по переходу Кузяева в ближайшие дни

«Бешикташ» заинтересован в подписании полузащитника «Зенита» Далера Кузяева. Об этом сообщает турецкое издание Sozcu.

Отмечается, что стамбульский клуб уже связался с представителями 30-летнего хавбека. Согласно данным источника, турки хотят закрыть сделку по переходу россиянина в ближайшее время. В трансфере игрока заинтересован лично главный тренер «орлов» Шенол Гюнеш.

Напомним, что Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года. Всего за сине-бело-голубых он провел 183 матча, забил 23 гола и отдал 29 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.