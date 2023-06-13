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Шестикратный чемпион России в составе «Спартака» Ширко попал в реанимацию

В среду, 13 июня, экс-футболиста должны перевести в общую палату.
13 июня 2023 15:44
автор: Сергей Иванов

Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Александр Ширко находится в реанимации. Об этом сообщил член комитета ветеранов красно-белых Александр Хаджи.

По его словам, у 46-летнего Ширко были выявлены проблемы с сердцем.

– У него была аритмия, ему уже все медицинские процедуры провели, завтра его в общую палату переведут. Пока в реанимации находится, никакой угрозы жизни нет, все нормально, – приводит слова Хаджи агентство «РИА Новости».

Напомним, что Ширко стал шестикратным чемпионом России в составе столичного клуба. За основную команду красно-белых он выступал с 1995 по 2001 год.

Также на счету экс-форварда шесть проведенных матчей за сборную России.

источник: «РИА Новости»
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