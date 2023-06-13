В Турции арестован убийца фаната ЦСКА Нечипорчука

Главный подозреваемый в убийстве болельщика московского ЦСКА Вячеслава Нечипорчука находится под стражей в Турции. Об этом сообщает Ikizdere Haber Sitesi.

По информации источника, турецкие полицейские задержали преступника, который зарезал россиянина ударом ножом в сердце. Сообщается, что в данный момент он находится в здании суда Стамбула.

Ранее полиция Турции задержала двух других преступников, которые участвовали в ограблении и убийстве фаната красно-синих. Предположительно, преступная группировка состояла из четырех человек в тот момент, когда было совершено нападение на Вячеслава с целью отобрать у того телефон.

Добавим, что Нечипорчук приехал в Турцию, чтобы посетить финальный матч Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» встречался с «Интером» (1:0).