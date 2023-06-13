«Аль-Иттифак» объявил о назначении Джеррарда на пост главного тренера клуба 

Бывший наставник «Астон Виллы» и «Рейнджерс» Стивен Джеррард официально назначен на должность главного тренера «Аль-Иттифака».

Отметим, что сроки контракта 43-летнего специалиста и саудовской команды в данный момент остаются неизвестны.

Напомним, что в октябре 2022 года Джеррард был отправлен в отставку с поста главного тренера «Астон Виллы». Ранее он также руководил шотландским «Рейнджерсом» и молодежной командой «Ливерпуля».

Добавим, что по итогам прошедшего сезона «Аль-Иттифак» занял седьмую строчку в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии.