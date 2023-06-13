Карпин - о возможном возвращении в «Спартак»: никогда не говори никогда

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался о своем возможном возвращении в московский «Спартак».

«Реально ли моё возращение в «Спартак»? Никогда не говори никогда. На данный момент это нереально, я в «Ростове». А что будет через год-два-три — никто не знает», — приводит слова Карпина Sport24.

Действующий контракт Валерия Карпина с «Ростовом» рассчитан до лета 2024 года. При этом Карпин продолжает возглавлять национальную сборную - его контракт с Российским футбольным союзом рассчитан до мая 2026 года.

Карпин работал в «Спартаке» с ноября 2012 по март 2014 года. Помимо работы на посту главного тренера, Карпин выполнял в столичном клубе функции генерального директора клуба.