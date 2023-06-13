Турецкий журналист: у «Бешикташа» есть интерес к Кузяеву, но он очень дорогой игрок

Турецкий журналист Серкан Дикме высказался об интересе «Бешикташа» к футболисту «Зенита» Далеру Кузяеву.

«У «Бешикташа» есть небольшой интерес к Далеру Кузяеву. Но это совсем несерьёзно, потому что он очень дорогой игрок», - приводит слова Дикме «Чемпионат».

Ранее сообщалось, что стамбульский клуб уже связался с представителями 30-летнего хавбека. При этом турки хотели бы закрыть эту сделку как можно скорее.

Напомним, что Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года. Всего за сине-бело-голубых он провел 183 матча, забил 23 гола и отдал 29 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.