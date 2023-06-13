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Мбаппе назвал лжецами журналистов, утверждавших, что он хочет перейти летом в «Реал»

Вокруг предполагаемого перехода нападающего возникло много слухов.
13 июня 2023 16:25
автор: Александр Евграфов

Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе прокомментировал информацию о возможном уходе в мадридский «Реал».

«Лжецы… Сейчас я еще больше уверен в том, что говорил раньше, что буду играть в «ПСЖ» в следующем сезоне, я счастлив здесь», - написал футболист в сообщении, размещенном им в соцсетях. Он также репостнул материал Le Parisien, в котором сообщалось о желании покинуть «ПСЖ» уже этим летом.

Ранее представители футболиста заявили, что руководство действующих чемпионов Франции было проинформировано о решении не активировать опцию продления контракта на сезон ещё 15 июля 2022 года, а письмо было лишь подтверждением того, о чем сообщалось устно.

В завершившемся сезоне Мбаппе сыграл за «ПСЖ» 43 матча, отметившись в них 41 забитым мячом и 10 результативными передачами. Контракт форварда рассчитан до 2024 года.

источник: «Советский спорт»
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