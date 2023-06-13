Лионель Месси заявил, что вряд ли сыграет на чемпионате мира 2026 года

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что вряд ли примет участие в чемпионате мира 2026 года.

«Думаю, что я вряд ли сыграю на чемпионате мира 2026 года. Это был мой последний чемпионат мира. Посмотрим, как в итоге все сложится, но, в принципе, нет, я не поеду на следующий чемпионат мира», - приводит слова Месси Marca.

Чемпиона мира 2026 года состоится в трех странах - США, Канаде и Мексике. В 2026 году Месси исполнится 39 лет.

Напомним, на чемпионате мира 2022 года в Катаре Месси вместе со сборной Аргентины впервые в карьере выиграл титул чемпиона мира.