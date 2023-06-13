Валерий Карпин: никто никогда не говорил, что Дзюба плохой футболист

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин высказался о нападающем «Локомотива» Артеме Дзюбе.

«Говорит ли результативность Дзюбы о слабости чемпионата России? Об этом и о его силе. Никто никогда не говорил, что он слабый нападающий или плохой футболист. Он лучший бомбардир чемпионата России и сборной. Что тут ещё надо говорить? Всё и так понятно», - приводит слова Дзюбы Sport24.

Примечательно, что Дзюба при Карпине лишь однажды вызывался в сборную России, и тот приезд Дзюбы в национальную команду, по слухам, завершился конфликтом между спортсменом и тренером. В итоге дебют нападающего под руководством нового наставника в национальной команде не состоялся.