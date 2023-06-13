Александр Мостовой: к Карпину на стажировку не пойду

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой признался, что не хотел бы идти на тренерскую стажировку к бывшему одноклубнику по «Сельте» Валерию Карпину.

«Нет, к Карпину на стажировку не пойду. У нас с ним нет никах отношений — было бы странно идти именно к нему. И вообще в РПЛ я бы не стажировался. У меня настрой на Европу. Если буду проходить стажировку или что-то подобное, то только в Европе. Но там посмотрим, как всё сложится», — приводит слова Александра Мостового Sport24.

Карпин выступал вместе с Мостовым в составе испанской «Сельты» на рубеже 90-х и нулевых. В мае Мостовой подал документы в Академию РФС на обучение тренерскому делу.

Карпин возглавляет «Ростов» и сборную России.