Месси рассказал о своем отношении к «Золотому мячу»

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что не расстроится, если не получит по итогам сезона «Золотой мяч».

««Золотой мяч»? Если я снова выиграю его, это хорошо, если нет — ничего не случится. Сейчас это меня уже не заботит. Я всегда говорил, что для меня важны не личные, а командные награды. Самая главная моя награда — Кубок мира», - приводит слова Месси Titan Sports.

Аргентинец является семикратным обладателем «Золотого мяча». В конце минувшего года в Катаре сборная Аргентины стала чемпионом мира, победив команду Франции по пенальти.