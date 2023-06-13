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Месси рассказал о своем отношении к «Золотому мячу»

Футболист уже является семикратным обладателем престижного трофея.
13 июня 2023 17:55
автор: Александр Евграфов

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси рассказал, что не расстроится, если не получит по итогам сезона «Золотой мяч».

««Золотой мяч»? Если я снова выиграю его, это хорошо, если нет — ничего не случится. Сейчас это меня уже не заботит. Я всегда говорил, что для меня важны не личные, а командные награды. Самая главная моя награда — Кубок мира», - приводит слова Месси Titan Sports.

Аргентинец является семикратным обладателем «Золотого мяча». В конце минувшего года в Катаре сборная Аргентины стала чемпионом мира, победив команду Франции по пенальти.

источник:
Месси рассказал о своем отношении к «Золотому мячу»
Футболист уже является семикратным обладателем престижного трофея.
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