Дмитрий Гунько: ситуация в «Зените» Бакаева не сломит

Российский тренер Дмитрий Гунько высказался о ситуации вокруг полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева.

«Конечно, такой футболист должен играть. А сейчас никто не видит, что он способен делать на поле. Я думаю, что следующий сезон станет для Зелимхана определяющим.

Естественно, это не было его желанием — прийти и сесть на лавку. Он очень амбициозный, злой футболист. У него сильный спортивный характер. Думаю, эта ситуация его не сломит. Когда Бакаев появится на поле, он покажет все свои лучшие качества», - приводит слова Гунько «Чемпионат».

В текущем сезоне Бакаев провел 26 матчей, в которых забил три гола и отметился двумя результативными передачами.

Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны московского «Локомотива».

Напомним, что футболист перешел в клуб из Санкт-Петербурга на правах свободного агента в июле 2022 года по истечении контракта со «Спартаком».