Месси назвал Гвардиолу лучшим тренером в мире

Новоиспеченный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Он заслужил победу в Лиге чемпионов. Гвардиола является лучшим тренером в мире», – приводит слова Месси AS.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы взял требл. Небесно-голубые стали чемпионами Англии, завоевали Кубок страны и стали обладателями Лиги чемпионов-2022/2023.

Гвардиола ранее заявил, что планирует завершить тренерскую карьеру в 2032 году.