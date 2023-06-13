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Месси назвал Гвардиолу лучшим тренером в мире

«Манчестер Сити» под руководством испанского специалиста взял требл в сезоне-2022/23.
13 июня 2023 18:51
автор: Александр Кожевников

Новоиспеченный нападающий «Интер Майами» Лионель Месси высказался о главном тренере «Манчестер Сити» Хосепе Гвардиоле.

«Он заслужил победу в Лиге чемпионов. Гвардиола является лучшим тренером в мире», – приводит слова Месси AS.

Напомним, что в прошедшем сезоне «Манчестер Сити» под руководством Гвардиолы взял требл. Небесно-голубые стали чемпионами Англии, завоевали Кубок страны и стали обладателями Лиги чемпионов-2022/2023.

Гвардиола ранее заявил, что планирует завершить тренерскую карьеру в 2032 году.

источник: AS
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