Гаджи Гаджиев: никто не знает, сможет ли Личка помочь «Динамо»

Российский тренер Гаджи Гаджиев прокомментировал возможное назначение Марцела Лички на должность главного тренера столичного «Динамо».

«Личка провел хороший сезон в «Оренбурге» Но никто не знает, сможет ли он помочь «Динамо». Я тоже не знаю ответа на этот вопрос», - приводит слова Гаджи Гаджиева «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что бело-голубые заплатят оренбуржцам один миллион евро в качестве компенсации за расторжение контракта. При этом зарплата 45-летнего специалиста в новой команде составит один миллион евро.

Напомним, что Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. Под его руководством клуб одержал 67 побед, 19 раз сыграл вничью и потерпел 31 поражение. Его текущее соглашение рассчитано до лета 2024-го.

В сезоне-2022/23 оренбургский клуб занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ.