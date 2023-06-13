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«Ростов» не рассматривает вариант с продажей Глебова

В команде опровергли информацию о возможном трансфере футболиста.
«Ростов» не рассматривает вариант с продажей Глебова
13 июня 2023 19:04
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Футбольный клуб «Ростов» не рассматривает вариант трансфера полузащитника Данила Глебова, сообщает «Чемпионат» со ссылкой на спортивного директора «Ростова» Алексея Рыскина.

«Я не так давно давал интервью — с этого момента ничего не поменялось. Мы не рассматриваем продажу Глебова. Да и на клуб никто не выходил. Дальше это все вбросы инсайдеров. Мы никаких переговоров не ведем, хотим сохранить костяк команды. Данил — наш лидер. Нас все устраивает», — отметил Рыскин.

Ранее сообщалось, что «Ростов» готов продать Глебова в московский «Спартак» по сниженной трансферной цене, если будет найдена соответствующая замена. Предполагалось, что «Спартак» может предложить 6-7 млн евро за футболиста, в то время как «Ростов» надеется выручить 10 млн евро.

Глебов выступает за «Ростов» с января 2019 года. За это время он провел за команду 129 матчей, стал автором девяти голов и 14 результативных передач.

источник: Чемпионат.com
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