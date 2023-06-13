«Ростов» объявил об уходе Дмитрия Полоза из клуба

Нападающий Дмитрий Полоз покинет «Ростов» в связи с истечением срока контракта, сообщается в пресс-службе донского клуба.

«Мы от всей души благодарим Диму за прекрасные матчи и важнейшие голы в футболке нашей любимой команды. Коллектив футбольного клуба «Ростов» желает Диме удачи», — говорится в сообщении клуба.

Напомним, что Полоз защищал цвета «Ростова» с августа 2020 года, а также в период с 2012 по 2017-го. В сезоне-2022/23 он принял участие в 30 матчах, забив девять голов.

Ранее футболист выступал за «Зенит», «Локомотив», «Сочи» и «Рубин». Всего в клубной карьере он отличился 97 забитыми мячами и 41 результативной передачей в 434 встречах.