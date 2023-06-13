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Властимил Петржела: Марцел Личка — супервариант для «Динамо»

По слухам, специалист возглавит бело-голубых.
13 июня 2023 19:29
автор: Александр Кожевников

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела прокомментировал возможное назначение Марцела Лички на должность главного тренера столичного «Динамо».

«Марцел Личка — супервариант для «Динамо», здорово, что они обратили на него внимание. В «Оренбурге» он доказал, что является топ-тренером. Теперь пришло время проявить себя в большом клубе РПЛ. Мне кажется, у него все получится. Он получит в «Динамо» другие возможности, ресурсы. Борьба с «Зенитом»? Сложно предположить, но могу сказать одно: «Динамо» с Личкой точно станут сильнее», - приводит слова Петржелы «РБ Спорт».

Ранее стало известно, что бело-голубые заплатят оренбуржцам один миллион евро в качестве компенсации за расторжение контракта. При этом зарплата 45-летнего специалиста в новой команде составит один миллион евро.

Напомним, что Личка возглавляет «Оренбург» с августа 2020 года. Под его руководством клуб одержал 67 побед, 19 раз сыграл вничью и потерпел 31 поражение. Его текущее соглашение рассчитано до лета 2024-го.

В сезоне-2022/23 оренбургский клуб занял седьмое место в турнирной таблице РПЛ.

источник: «РБ-Спорт»
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