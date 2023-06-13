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Алиссон признан лучшим игроком «Ливерпуля» в прошедшем сезоне

Для вратаря мерсисайдцев это первая награда подобного рода.
13 июня 2023 19:38
автор: Александр Евграфов

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Беккер назван лучшим игроком команды в сезоне-2022/23 по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.

На награду также претендовали нападающий Мохамед Салаха и защитник Трент Александер-Арнольд, занявшие второе и третье места в голосовании соответственно.

Бразильский голкипер впервые за время выступления за «Ливерпуль» получил приз лучшему футболисту сезона.

Аллисон выступает за «Ливерпуль» с 2018 года, на его счету более 200 матчей.

источник: ФК «Ливерпуль»
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