Алиссон признан лучшим игроком «Ливерпуля» в прошедшем сезоне

Вратарь «Ливерпуля» Алиссон Беккер назван лучшим игроком команды в сезоне-2022/23 по версии болельщиков, сообщается на официальном сайте мерсисайдцев.

На награду также претендовали нападающий Мохамед Салаха и защитник Трент Александер-Арнольд, занявшие второе и третье места в голосовании соответственно.

Бразильский голкипер впервые за время выступления за «Ливерпуль» получил приз лучшему футболисту сезона.

Аллисон выступает за «Ливерпуль» с 2018 года, на его счету более 200 матчей.