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Акинфеев сообщил, что не собирается завершать карьеру

Голкипер играет за ЦСКА с 2003 года.
Акинфеев сообщил, что не собирается завершать карьеру
13 июня 2023 19:47
автор: Александр Кожевников
автор фото: РИА Новости

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время.

«А какие могут быть планы, если у меня контракт? Многие говорят, что пора бы закончить. Но я заканчивать не собираюсь и еще буду радовать хотя бы семью своей игрой», – приводит слова Игоря Акинфеева официальный сайт РФС.

Напомним, что 37-летний Акинфеев выступает в составе ЦСКА с 2003 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 Акинфеев принял участие в 29 встречах в РПЛ, 11 из них проведя «на ноль» и отдав одну голевую передачу. Футболист помог своему клубу завоевать Кубок России.

источник: РФС
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