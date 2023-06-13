Акинфеев сообщил, что не собирается завершать карьеру

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев заявил, что не планирует завершать карьеру в ближайшее время.

«А какие могут быть планы, если у меня контракт? Многие говорят, что пора бы закончить. Но я заканчивать не собираюсь и еще буду радовать хотя бы семью своей игрой», – приводит слова Игоря Акинфеева официальный сайт РФС.

Напомним, что 37-летний Акинфеев выступает в составе ЦСКА с 2003 года. Его действующий контракт рассчитан до лета 2024 года.

В сезоне-2022/23 Акинфеев принял участие в 29 встречах в РПЛ, 11 из них проведя «на ноль» и отдав одну голевую передачу. Футболист помог своему клубу завоевать Кубок России.