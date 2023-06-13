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Отец Кузяева прокомментировал возможный переход сына в «Бешикташ»

По слухам, игрок может перебраться в Турцию.
13 июня 2023 20:00
автор: Александр Кожевников

Адьям Кузяев, отец полузащитника «Зенита» Далера Кузяева, высказался о слухах о возможном переходе сына в турецкий «Бешикташ».

«Все это слухи», - приводит слова Кузяева «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что стамбульский клуб уже связался с представителями 30-летнего хавбека. При этом турки хотели бы закрыть эту сделку как можно скорее.

Напомним, что Кузяев выступает за «Зенит» с 2017 года. Всего за сине-бело-голубых он провел 183 матча, забил 23 гола и отдал 29 результативных передач. Его контракт рассчитан до 30 июня 2023-го.

источник: «Спорт-Экспресс»
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