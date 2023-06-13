РПЛ примет новых членов организации на заседании 16 июня

Российская премьер-лига (РПЛ) примет новых членов на заседании 16 июня, сообщается на сайте турнира.

В повестке дня заседания запланировано рассмотрение шести вопросов, в частности, утверждение итогов сезона-2022/23 года. Из состава РПЛ будут исключены «Химки» и «Торпедо», а также будут включены «Рубин» и «Балтика».

Участники заседания, которое пройдет в формате видеоконференции, утвердят регламент соревнований на предстоящий сезон, определятся с выбором мячей, а также выберут партнера, который будет предоставлять клубам лиги общую и продвинутую статистику.