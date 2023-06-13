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Бывший игрок «Спартака» Ларссон перешел из «Шальке» в «Копенгаген»

Ранее нападающий уже выступал за датский клуб на правах аренды.
13 июня 2023 20:42
автор: Александр Евграфов

Бывший футболист «Спартака» Джордан Ларссон перешел в состав «Копенгагена» из немецкого «Шальке-04», сообщается на официальном сайте датской команды.

Ларссон уже выступал за «Копенгаген», будучи арендованным у немецкого клуба. В весенней части сезона он сыграл 16 матчей, в которых отметился шестью голами. Теперь шведский нападающий подпишет полноценный контракт.

Ларссон перешёл в «Шальке» в прошлом году из московского «Спартака», воспользовавшись правом ФИФА, досрочно прерывать контракт. В составе красно-белых футболист выступал с 2019 года.

В завершившемся сезоне «Шальке» занял 17-е место в бундеслиге и покинул высший дивизион немецкого футбола, а «Копенгаген» стал чемпионом Дании.

источник: ФК «Копенгаген»
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