Эрнандес запросил у руководства «Баварии» переход в «ПСЖ»

Защитник «Баварии» Люка Эрнандес известил руководство своего клуба, что хочет покинуть клуб этим летом, сообщает Sky Sport.

Футболист намерен перейти в состав «Пари Сен-Жермена» и не собирается продлевать контракт с «Баварией». Его нынешнее соглашение рассчитано до до 30 июня 2024 года.

По данным источника, в то же время «Бавария» ждет предложения от «ПСЖ». Мюнхенцы запросили за 27-летнего Эрнандеса 60 миллионов евро плюс бонусные выплаты.

Защитник выступает в составе «Баварии» с 2019 года. В завершившемся сезоне защитник провел 11 матчей во всех турнирах, отметился одним голом и одной результативной передачей.